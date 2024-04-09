وزير الدفاع أكّد لجعجع أنّ مخابرات الجيش مستمرة في تحقيقاتها للوصل إلى حقيقة مقتل سليمان

أكّد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، خلال اتصال مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أنّ مديرية المخابرات في الجيش مستمرة في تحقيقاتها للوصول الى كامل الحقيقة حول مقتل منسق القوات في جبيل باسكال سليمان، لـ"تأخذ العدالة مجراها وينال المجرمون العقاب الذي يستحقونه".

وقدم له التعازي بباسكال سليمان، وعبّر عن "إدانته الشديدة للجريمة النكراء".