الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون الوثيق مع روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ)

قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الصين تولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الصينية الروسية، وهي مستعدة للتعاون الوثيق بين البلدين.

وأضاف شي "لقد أولت الصين دائما أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الصينية الروسية، وهي مستعدة للتعاون الوثيق مع روسيا على أساس ثنائي، فضلا عن تعزيز التعاون الاستراتيجي في إطار المنظمات المتعددة الأطراف مثل "بريكس" ومنظمة "شنغهاي" للتعاون"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار شي إلى أن الصين مستعدة للعمل مع روسيا لإظهار مسؤولية أكبر وتوحيد دول الجنوب العالمي، بالاعتماد على روح المساواة والانفتاح والشفافية والشمول، وتعزيز التغييرات في نظام الحوكمة العالمية.

وأضاف شي "الصين تدعم الشعب الروسي في اختيار طريق التنمية الذي يتوافق مع الحقائق الواقعة الوطنية للبلاد، كما تدعم روسيا في مكافحة الإرهاب وحماية الأمن الاجتماعي والاستقرار".

واستقبل الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال زيارة الأخير إلى بكين.

ونقل لافروف تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرئيس الصيني، وأشار إلى أن الرئيس الروسي يقدر بشدة التهاني على نتائج الانتخابات.