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نانسي بيلوسي تدعو لعقد انتخابات مبكرة في إسرائيل

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

قالت النائبة الأمريكية نانسي بيلوسي، اليوم الثلاثاء، إن التحقيق المزمع في حادثة مقتل موظفي المطبخ المركزي العالمي في غزة يجب أن يكون مستقلا، وذلك خلال تصريحات خاصة لشبكة "إن بي سي" الأمريكية.

واتهمت بيلوسي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، بالاهتمام فقط لـ "نجاته السياسية"، داعية إلى ضرورة عقد انتخابات مبكرة في إسرائيل.

وأضافت النائبة الديموقراطية، أن إسرائيل عليها احترام القوانين الدولية أثناء دفاعها عن نفسها، مشيرة إلى نتنياهو لا يؤيد ذلك.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن بيلوسي قولها، إنه يوجد طرق أفضل للرد على ما حدث في الـ7 من أكتوبر غير قتل المدنيين وتجويعهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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