أرسلان التقى باسيل وأكدا على أهمية العمل لحماية السّلم الأهلي والإستقرار في لبنان

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التقى رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان في دارته في خلدة، رئيس التيّار "الوطني الحر" النائب جبران باسيل يرافقه النائبان سيزار أبي خليل وغسّان عطالله، بحضور مجيد أرسلان وعضو المجلس السياسي في الحزب الوزير السابق صالح الغريب، وجرى خلال اللقاء عرض لآخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.
وتطرّق المجتمعون، وفق بيان لمديرية الإعلام في الحزب، إلى أولويّة إنتخاب رئيس للجمهورية يعيد تفعيل المؤسسات الدستورية وانتظام عملها، واستنكروا جريمة اختطاف وقتل المواطن باسكال سليمان، مؤكدين ضرورة "كشف ملابسات الجريمة ومحاسبة الفاعلين".
وشدّدوا على "أهمية العمل على حماية السّلم الأهلي والإستقرار في البلاد، خصوصاً في ظلّ الظروف الإستثنائية التي تمرّ فيها".
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