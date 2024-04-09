وفد من "الوطني الحر" زار المطران عبد الساتر وشددوا على أهمية تحييد لبنان عن خطر الحرب

زارت نائب رئيس "التيار الوطني الحر" للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي، رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر، برفقة النائب نقولا صحناوي ومسؤول العلاقات الروحية في "التيار"السّيد روني جدعون ومنسقة قضاء بيروت الأولى السّيدة رولا حداد غرة.

وتطرّق المجتمعون، وفق بيان "التيار"، للنقاش حول "الأوضاع الراهنة وأهمية التواصل والتعاون في هذه المرحلة الحسّاسة التي يمرّ بها وطننا خاصة في ظل ما نشهده على حدودنا الجنوبية بالإضافة إلى تفاقم خطورة النزوح السوري بعد الجريمة النكراء التي أودت بحياة الشاب اللبناني باسكال سليمان، منسق القوات اللبنانية في قضاء جبيل".

وشددوا على أهمية "تحييد لبنان عن خطر الحرب وحماية المجتمع اللبناني من تداعيات النزوح الكارثية".

ووجّه النائب صحناوي دعوة للمطران للمشاركة في النشاط الديني السياحي الذي سيقام لمناسبة عيد مار جرجس في بيروت.