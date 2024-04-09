نتنياهو يحدد موعد الهجوم على رفح

الشارقة - اميمة ياسر -

ركزت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية على البيان الأخير الصادر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تحديد موعد الهجوم على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، رغم الرفض الدولي.

وقالت الصحيفة إن قرار نتنياهو جاء استجابة لتحذير حلفائه اليمينيون المتطرفون من أن رئاسته للوزراء لن تكون قابلة للاستمرار إذا لم يشن هجوم على رفح.

وكانت الولايات المتحدة قد ضغطت في الأسابيع الأخيرة علنا على نتنياهو حتى لا ينفذ عملية كبيرة في رفح، التي أصبحت آخر ملاذ لآلاف الفلسطينيين الذين فروا من العدوان الإسرائيلي المكثف على شمال القطاع.

ومع ذلك أصر نتنياهو في بيانه، الذي صدر في وقت متأخر من أمس الاثنين، على أن القوات الإسرائيلية ستدخل المدينة، قائلا إن النصر يتطلب دخول رفح والقضاء على كتائب الإرهاب هناك، مضيفا: "هذا سيحدث، هناك موعد".

ويأتي بيان نتنياهو بعد أن انتقد شركاؤه في الائتلاف اليميني المتطرف سحب الجيش الإسرائيلي لبعض القوات من غزة أمس الأول، حيث حذر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير من أنه إذا قرر رئيس الوزراء إنهاء الحرب دون حل واسع النطاق في رفح لهزيمة حماس، فلن يكون لديه تفويضًا للاستمرار في منصبه.

وصرح وزيري الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس والدفاع يوآف جالانت أمس بأنه تم إحراز تقدم بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات في القاهرة، حيث أشار كاتس إلى أن الموقف وصل إلى نقطة حرجة وقال في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، إذا سارت الأمور سيعود عدد كبير من المحتجزين إلى ديارهم وعلى مراحل سيعود الجميع أنا أكثر تفاءلا مما كنت عليه ولكن لا يمكن أن نعد بأشياء عند التعامل مع حماس".

وفي وقت سابق، قال جالانت إن إسرائيل لديها فرصة لإعادة المحتجزين، لكن القيام بذلك سيتطلب قرارات صعبة. وقال في اجتماع مع المجندين الجدد: أعتقد أننا في لحظة مناسبة، ولكن هناك جانب آخر يجب أن يتم التوافق عليه.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، في مؤتمر صحفي إنه تم تقديم اقتراح إلى حماس خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأن الولايات المتحدة تنتظر الرد، وقال مصدر مطلع على المحادثات إنه على الرغم من إحراز بعض التقدم في المحادثات الأخيرة، إلا أن هناك نقاط شائكة رئيسية لا تزال قائمة، مع رفض إسرائيل مطالب حماس بالسماح للمدنيين بالعودة إلى شمال غزة، وأن أي اتفاق يؤدي في النهاية إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وتابع كيربي: "الوضع الحالي مائع للغاية تم منح رئيس الموساد تفويضا أوسع وأكثر مرونة لكن لا اعتقد أن ذلك أدى إلى أي شيء مهم حتى الآن".