الداخلية الكويتية تعلن جاهزية 764 لجنة بـ 123 مدرسة لاستقبال الناخبين بمجلس الأمة الخميس

ياسر رشاد - القاهرة -

يتوجه الكويتيون بعد غد الخميس إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس الأمة الكويتي للفصل التشريعى الثامن عشر منذ بدء الحياة البرلمانية في الكويت عام 1963، عندما انتخب أول مجلس في البلاد.

أكدت وزارة الداخلية الكويتية في بيان، اليوم، انتهاءها من التجهيزات اللازمة لتنظيم الانتخابات، وتم إعداد 23 مدرسة كمقار للاقتراع تشتمل على 764 لجنة انتخابية، كما تم الانتهاء من التجهيزات التأمينية اللازمة لضمان سريان الانتخابات في أجواء من الانضباط والهدوء والأمن.

وأكدت الوزارة أنه تم فحص المراكز الانتخابية للتأكد من جاهزيتها، وأنه تم تشكيل لجنة إدارية لتجهيز كافة المتطلبات الإدارية والمالية والتنظيمية والخدمات اللازمة.

وأوضحت: «أن المقار الانتخابية تشمل 5 مدارس ستكون مقار للجان الرئيسية في الدوائر الانتخابية الخمس، و16 مدرسة في الدائرة الانتخابية الأولى، و18 في الثانية، و22 في الثالثة، و28 في الرابعة، و34 في الخامسة».

وأشارت «إلى أن هذه المدارس ستضم 764 لجنة انتخابية رئيسية وأصلية وفرعية، يترأسها قضاة وأعضاء في النيابة العامة، وأنه تم تجهيز كافة الاحتياجات اللازمة لأعضاء السلطة القضائية، رؤساء اللجان الانتخابية، ليوم الاقتراع».

يذكر أنه تم غلق باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتى على إجمالي 255 مرشحا ومرشحة، حيث بلغ عدد المرشحين 241 مرشحا والمرشحات الإناث 14.

ويعد هذا المجلس الأول في عهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الذي تولى مقاليد الحكم في ديسمبر الماضى.

ويتكون البرلمان الكويتي من 50 عضوًا يُنتخبون عبر الاقتراع السري المُباشر، وتنقسم الدوائر الانتخابية في الكويت إلى 5 دوائر، تنتخب كل دائرة منها عشرة أعضاء، ويحق للناخب الإدلاء بصوت واحد فقط لمرشح واحد، ويبلغ عدد من يمكنهم الانتخاب وفق القانون الكويتي 834 ألفًا و733 ناخبًا وناخبة في كافة الدوائر، وفق آخر إحصائية رسمية للقيود الانتخابية الشهر الحالي.