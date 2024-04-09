تناولوا "القراض السامة".. إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بالتسمم في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، بالتسمم إثر تناولهم أسماك القراض السامة بقرية البنائين التابعة لمركز البرلس في كفر الشيخ.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، وصول 5 أشخاص إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى برج البرلس المركزي مصابين بالتسمم بادعاء تناول أسماك القراض السامة.

وتبين من سجلات المستشفى تسمم كل من :"صبحي،م.و.ع"، 50 عامًا، وزوجته "عزة.ي.ف.ع"، 45 عامًا، وأطفالهما الثلاثة "محمد"، 12 عامًا، و"آية"، 14 عامًا، و"رجب"، ويقيمون بقرية البنائين التابعة لمركز البرلس.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ لمصراوي أنه جرى التعامل مع جميع المصابين بمعرفة أطباء مستشفى برج البرلس المركزي تحت إشراف مدير المستشفى الدكتور عبدالرحمن سرحان، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة الطبية داخل المستشفى.