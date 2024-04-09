ملابس العيد في الإسكندرية.. شراء ضعيف رغم الإقبال و40% ارتفاع في الأسعار (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

تصوير: حازم جودة

شهدت أسواق الملابس الجاهزة في الإسكندرية إقبالا كبيرا خلال الساعات الأخيرة من شهر رمضان المبارك أملا في البحث عن منتجات بأسعار مناسبة قبيل عيد الفطر.

ورغم حالة الإقبال الكبيرة التي شهدتها الأسواق أوضح تجار ومسؤولين بغرفة تجارة الإسكندرية القوة الشرائية تراجعت بنسبة بلغت 45% نتيجة ارتفاع الأسعار، فيما لجأ مواطنون للأسواق البديلة التي يعرض فيها بائعون منتجاتهم على الرصيف بأسعار أقل نسبيا من الموجودة بالمحال.

وقال أشرف جويا رئيس شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية بالإسكندرية إن أسعار الملابس ارتفعت هذا الموسم بنسبة تراوحت بين 35 و40% مقارنة بالماضي نتيجة ارتفاع سعر الخامات، لافتا إلى أن انخفاض قيمة الدولار سيظهر تأثيرها خلال موسم الصيف المقبل.

وأضاف رئيس شعبة الملابس الجاهزة، في تصريح صحفي لمصراوي، أن تراجع القوة الشرائية في الإسكندرية يرجع إلى الارتفاعات غير المبررة في أسعار الملابس الجاهزة، خصوصاً ملابس الأطفال، والتي باتت تنافس أسعار ملابس الشباب والرجال والنساء هذا العام، حيث وصل سعر طقم ملابس أطفال مكون من قطعتين إلى 1200 جنيه وهو سعر مبالغ فيه بالنسبة لأسرة بسيطة لديها أكثر من طفل.

وأشار "جويا" إلى أن أجور العاملين ارتفعت أيضا بشكل كبير في المصانع، بالإضافة إلى زيادة أسعار المرافق والكهرباء والإيجارات، ما انعكس بدوره على زيادة أسعار الملابس الجاهزة في الأسواق.

وأوضح تجار ملابس أن حالة عدم الاستقرار التي شهدتها أسعار الخامات في الشهور الماضية حتى قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في مارس الماضي، صاحبها ارتفاع في أسعار المنتج النهائي.

وقال إبراهيم محمود تاجر ملابس بمنطقة المنشية إن التجار اضطروا لوضع هامش ربح ضعيف حتى يتمكنوا من البيع والحفاظ على حركة الشراء خاصة بعد أن أصبح تاجر الجملة يحصل على البضائع بسعر مرتفع من المصدر، لافتا إلى أن بعض المنتجات المعروضة بسعر مخفض هي تصفيات من الموسم الماضي بالأسعار القديمة.

ويضيف علي حسن تاجر ملابس أنه رغم ما يواجهونه في الموسم الحالي إلا أن حركة الإقبال على الشراء في الساعات الأخيرة قبيل عيد الفطر تعتبر معقولة، وإن كان ارتفاع الأسعار يجعل الزبائن يتجهون لتقليل خياراتهم، والحد من القطع التي يشترونها.