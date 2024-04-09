المجلس الاسلامي الشيعي: يوم غد الاربعاء هو اول ايام عيد الفطر السعيد

اعلن نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في بيان، بانه ثبت لدينا بالوجه الشرعي أن يوم غد الاربعاء الواقع في 10 نيسان عام 2024 ميلادي هو الاول من شوال عيد الفطر السعيد.

ولفت في بيان، الى اننا "نحن إذ نهنئ المسلمين بعيد الفطر السعيد فإننا نبتهل إلى الله تعالى أن يتقبل صيام الصائمين وصالح أعمالهم ويوفقهم لمرضاته ، وأن يمنّ على العرب والمسلمين واللبنانيين بالخير والبركة والتوفيق ويعيده على أمتنا الاسلامية والعربية بالنصر والعزة وقد تحررت بلادنا من رجس الاحتلال الصهيوني وعلى لبنان بالاستقرار والرخاء وقد خرج من الازمات والمحن التي تعصف به، ونسأل الله تعالى ان يفرج عن اهلنا في فلسطين وجنوب لبنان وغزة وينصر المقاومبين والصامدين ويتغمد الشهداء برحمته ويشفي الجرحى بقدرته، وكل عام والمؤمنون بخير".

واردف "هذا وكلف سماحة العلامة الخطيب سماحة مفتي جبيل الشيخ عبد الامير شمس الدين بأداء صلاة عيد الفطر والقاء خطبة العلامة الخطيب عند الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم غد في مسجد الامام الصادق- مستديرة شاتيلا".