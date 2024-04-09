جريحان اثر حادث صدم على طريق عام كوبّا

نقل عناصر من الدفاع المدني جريحاً الى مستشفى البترون أصيب جراء تعرضه لحادث صدم وقع على طريق عام كوبّا - البترون كما واسفر الحادث عن سقوط جريحاً ثانياً تولت جهات اخرى نقله الى المستشفى

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