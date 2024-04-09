كما تلقى خادم الحرمين وولي العهد برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية، وقد وجّه لهم خادم الحرمين وولي العهد، برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، ودوام الأمن والاستقرار.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك وولي العهد يتلقيان التهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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