جنوب إفريقيا| السماح للرئيس السابق جاكوب زوما بالترشح للانتخابات المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - قضت المحكمة الانتخابية في جنوب إفريقيا، يوم الثلاثاء، بأن الرئيس السابق جاكوب زوما يمكنه الترشح لمنصب النائب في الانتخابات المقبلة ، مما ألغى قرارا سابقا منعه من خوض الانتخابات.

الرئيس السابق جاكوب زوما

ويمهد القرار الطريق أمام زوما للترشح للرئاسة نيابة عن حزب أومخونتو ويسوي، وهو منظمة سياسية جديدة انضم إليها العام الماضي بعد أن ندد بحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم الذي كان يقوده ذات يوم.

وكانت اللجنة الانتخابية المستقلة قد قضت في وقت سابق بعدم تمكن زوما من الترشح للمنصب بسبب سجله الجنائي، بعد أن تلقت اعتراضا على ترشيحه.

لا يسمح دستور جنوب إفريقيا للأشخاص الذين أدينوا بارتكاب جريمة وحكم عليهم بالسجن لأكثر من 12 شهرا دون خيار الغرامة بالترشح للانتخابات كمشرعين.

أدين زوما وحكم عليه بالسجن لمدة 15 شهرا في عام 2021 لتحديه أمر محكمة بالمثول أمام لجنة قضائية تحقق في مزاعم الفساد في الحكومة والشركات المملوكة للدولة خلال فترة رئاسته من 2009 إلى 2018.

لكن المحكمة أعلنت في أمر محكمة مقتضب صدر يوم الثلاثاء أن طعنا قدمه زوما وحزبه كان ناجحا وأن الاعتراض على ترشيحه قد رفض.

منع الرئيس السابق جاكوب زوما من الترشح للانتخابات العامة في جنوب أفريقيا المقرر انعقاده في مايو/أيار، ولم تقدم اللجنة الانتخابية في البلاد أي سبب.

ومع ذلك، يبدو أن إدانته وسجنه في عام 2021 بتهمة ازدراء المحكمة تحرمه من الأهلية.

وينظر إلى دعمه لحزب "أومخونتو وي سيزوي" الجديد على أنه تهديد محتمل لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، الذي أوقف زوما عن العمل.

شغل الرئيس البالغ من العمر 81 عاما منصب الرئيس من عام 2009 حتى عام 2018 ، عندما اضطر إلى التنحي بسبب مزاعم الفساد.

قدم الرئيس السابق جاكوب زوما، استئنافا ضد لجنة الانتخابات في جنوب أفريقيا، التي منعته الأسبوع الماضي من الترشح في الانتخابات المقبلة.

الرئيس السابق جاكوب زوما

شغل الرئيس البالغ من العمر 81 عاما منصب الرئيس من عام 2009 حتى عام 2018، عندما اضطر إلى التنحي بسبب مزاعم الفساد.

أدين وحكم عليه بالسجن لمدة 15 شهرا في عام 2021 بتهمة ازدراء المحكمة - وينص الدستور على أن أي شخص حكم عليه بالسجن لمدة تزيد عن 12 شهرا غير مؤهل للترشح للانتخابات.

ومنذ ذلك الحين، وبعد أن ترك حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، انضم إلى حزب "أومخونتو وي سيزوي" الجديد قبل الانتخابات العامة في مايو/أيار.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن أوراق المحكمة المقدمة نيابة عنه تجادل بأن اللجنة الانتخابية "لم يكن لديها أسباب وجيهة لانتهاك الحقوق السياسية للرئيس السابق زوما".

رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما غير مؤهل للترشح في الانتخابات المقبلة، حسبما قضت اللجنة الانتخابية المستقلة،أمام الرئيس السابق حتى 2 أبريل للاستئناف.

وقالت اللجنة، إنها أيدت اعتراضا على ترشيح زوما في انتخابات 29 مايو.

في يوليو 2021، حكم على زوما بالسجن لمدة 15 شهرا لتحديه أمرا قضائيا بالمثول أمام لجنة قضائية كانت تحقق في مزاعم الفساد خلال فترة رئاسته 2009-2018.

ومنح الإفراج الطبي المشروط بعد شهرين وسمح له بقضاء بقية العقوبة تحت الإقامة الجبرية.

دستور جنوب أفريقيا

ويحظر دستور جنوب أفريقيا على الأشخاص المدانين والمحكوم عليهم بالسجن لأكثر من 12 شهرا، دون خيار دفع غرامة، شغل المناصب العامة.

خرج زوما وفريقه القانوني من الإجراءات القضائية عندما سئل عن مزاعم واسعة النطاق بالفساد خلال فترة حكمه ، بما في ذلك دور عائلة هندية ، جوبتا ، التي يزعم أنها كانت لها تأثير على تعييناته الوزارية.

وأمام زوما (81 عاما) مهلة حتى 2 أبريل نيسان للطعن في قرار اللجنة.

وهو الآن وجه حزب سياسي جديد، حزب أومخونتو ويسويسوي، الذي يختصر باسم MK، والذي برز كلاعب مهم محتمل في الانتخابات المقبلة في جنوب أفريقيا بعد أن ندد بحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، الذي كان يقوده سابقا.