مسيرات روسية تلاحق المسلحيين الأوكرانيين في مخابئهم على محور زابوروجيه

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق استهداف قوات مجموعة "الجنوب" الروسية لمواقع المسلحين الأوكرانيين.

وأوضحت الدفاع الروسية أنه تم تحييد ما لا يقل عن 8 قوميين بضربات دقيقة بواسطة طائرات مسيرة انتحارية في منطقة رابوتينو على محور زابوروجيه.

وتبين المشاهد لحظة اقتراب المسيرات الروسية من المخابئ العسكرية الأوكرانية، وإلقاء القنابل المتفجرة عليها، وتحقيق إصابات مباشرة فيها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من القوات الروسية قامت بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة على محور دونيتسك.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

زعم الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن احتمال اندلاع حرب شديدة الحدة في أوروبا لم يعد "ضربا من الخيال".

وقال بوريل، متحدثًا خلال منتدى في بروكسل: "احتمال اندلاع حرب شديدة الحدة في أوروبا لم يعد خيالاً، ونحن ملزمون تمامًا ببذل كل ما في وسعنا لتجنب ذلك. لردع العدو نحتاج إلى أموال".

وأضاف أنه من أجل تحقيق قدرات دفاعية قوية للاتحاد الأوروبي، هناك حاجة إلى "آلية دفاعية"، وسمح بإمكانية التزامات الديون المشتركة لدول الاتحاد الأوروبي.

بدوره، أكد الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن التدهور الحالي للنظام الأمني في أوروبا يتطلب حوارا في مجال الاستقرار الاستراتيجي، مشددًا على أن فقدان هذا الحوار في الوقت الحالي لم يحدث بخطأ من روسيا الاتحادية.

واعتبر خبراء أن تصريحات بوريل ليست سوى طريقة لمحاولة حث الحكومات الأوروبية وواشنطن على الدفع وتمويل نظام كييف الذي يعاني من أزمات حادة من الناحتين العسكرية والاقتصادية.



