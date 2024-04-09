كينيا.. إنقاذ 41 راكبًا جراء جرف مياه الفيضانات

ياسر رشاد - القاهرة - أُنقذ 51 راكبا بعد أن جرفت مياه الفيضانات الحافلة التي كانوا يستقلونها على جسر نهري في شمال كينيا، حسبما ذكرت السلطات يوم الثلاثاء.

مقاطعة نهر تانا

لا تزال الحافلة عالقة في النهر على بعد حوالي 30 مترا من الجسر ، على الرغم من أن المياه تستمر في التراجع ، حسبما قال قائد مقاطعة نهر تانا علي نديما لوكالة أسوشيتد برس.

وقال نديما إن الطريق مغلق الآن إلى أجل غير مسمى، أي شخص يخالف الأمر سيتم اعتقاله واتهامه.

وأضاف أن جميع الركاب في عداد المفقودين، تبحث الشرطة عن سائق الحافلة الذي تجاهل مخاوف الركاب وأصر على القيادة في الماء.

وأشارت الشرطة، إلى أن بعض الركاب تمكنوا من الفرار قبل أن تغرق الحافلة بالمياه، بينما صعد آخرون إلى السطح.

ووقع الحادث بعد ساعات فقط من إعلان وكالة الطرق الكينية إغلاق جزء آخر من نفس الطريق الذي غمرته المياه بعد أن تضخم نهر تانا بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

وكانت الحكومة قد أصدرت، أمس الاثنين تحذيرا من الفيضانات لسكان مقاطعتي نهر تانا ولامو بعد اختراق سد في المنبع بسبب الفيضانات.

على الرغم من نقص المعدات ، تزداد شعبية رياضة القتال بالسيف في كينيا.

قطعوا مجموعة ملفتة للنظر وهم يتجولون في هوروما بملابسهم البيضاء البكر.

يتجه هؤلاء الشباب إلى مكان التسكع المفضل لديهم: نادي تسافورا للمبارزة في مركز المجتمع المحلي.

يصبح الشارع ساحتهم وهم يتدافعون ويردون أمام المارة.

هذه ليست مجرد هواية بالنسبة لهم: إنها قوة من أجل الخير في حياتهم.

ساعدت المبارزة في شق طريق بعيدا عن الجريمة والمخدرات والضغوط الاجتماعية الأخرى، اعتدت أن أكون رجل عصابات"، يقول مبورو وانيويكي، الذي يعمل الآن مدربا لفريق المبارزة الوطني الكيني، كنت في الجريمة والجريمة تجعلك تشعر بالعزلة. إنه في الواقع يضعك في مكان تكون فيه معزولا ، مما يجعلك تشعر بالاكتئاب والتوتر ، واخترت المبارزة كوسيلة بالنسبة لي للهروب من غطاء محرك السيارة والهروب من نمط الحياة هذا ".

كانت رحلته من الجنوح إلى مدرب المبارزة ورياضي كبير في المنتخب الوطني الكيني تحويلية.

مستوحاة من المأساة الشخصية لوفاة صديقين ، تابعت Wanyoike التدريب والتعليم في جنوب إفريقيا ، وأسست في النهاية Tsavora Fencing في عام 2021.

خطت سياج تسافورا خطوات كبيرة.

وقد أنتج الفريق 15 مبارزا موهوبا حصلوا على أماكن في المنتخب الوطني، مع خطط لتمثيل كينيا في التصفيات الأولمبية الأفريقية في الجزائر هذا العام.

ومع ذلك ، لا تزال هناك تحديات ، لا سيما فيما يتعلق بالقدرة على تحمل تكاليف معدات المبارزة.

يقول Wanyoike "في بعض الأحيان يكون الأمر صعبا عندما يتعلق الأمر بالتنافس مع الدول الدولية المجهزة تجهيزا جيدا والمنظمة تنظيما جيدا ، لذلك ما نقوم به هو المضي قدما بحماس وهوس، حقيقة أننا لا نملك المعدات ، المعدات المحدودة التي لدينا ، نستخدمها نحن لا نشكو من أننا لا نملك معدات، نحن فقط نستخدم ما حصلنا عليه ونضعه في الهوس والحماس والعاطفة مجتمعة، هذا ما نفعله، نحن السياج».

تقدم مبادرة تسافورا للمبارزة متاني، وهي مبادرة في إطار تسافورا للمبارزة، الإرشاد والتدريب في مجال المبارزة لشباب هذه الأحياء الفقيرة، وحمايتهم من مخاطر بيئتهم.

مع 45 عضوا ، معظمهم من الطلاب ، يعمل الفريق كمنارة للأمل في المجتمع.

يطلب من المشاركين أن يصبحوا منضبطين وأن يرتدوا النزاهة.

تقول جميمة نجيري ، وهي عضوة في Tsavora Fencing تبلغ من العمر 17 عاما: "في البداية كان لدي رفقة سيئة في المنزل ولكن الآن بعد أن أصبحت في المبارزة ، فقد أبقاني مشغولا والآن أصبح خيارا أفضل بالنسبة لي لأنني أشعر بالسعادة عند القيام بذلك".

يضيف ألين جريس البالغ من العمر 16 عاما:" لا أستطيع أن أتخيل بدون هذه الرياضة لأنها أبقتني مشغولا للغاية. في منطقتي ، أصبحت العديد من الفتيات أمهات مراهقات وهذه ليست حياة رائعة" .

يقر ستيف أوكالو، الأمين العام للاتحاد الكيني للمبارزة، بالمعركة الشاقة التي تواجهها الرياضة في اكتساب شعبية، لكنه لا يزال متفائلا بشأن مستقبلها.

يقول أوكالو: "المبارزة ليست رياضة شعبية مثل كرة القدم أو ألعاب القوى ، لكننا نبذل قصارى جهدنا لنرى كيف تسير الأمور لأنه عندما بدأنا ، بدأت بحوالي أربعة أشخاص والآن أرى أن لدي مبارزين جيدين".

مع استمرار ازدهار Tsavora Fencing ، مدعوما بتصميم أعضائها ودعم المجتمع ، فإنها تقف كشهادة على القوة التحويلية للرياضة في ، حتى في أكثر البيئات تحديا.