الأردن يرسل قافلة مساعدات هي الأكبر حجما الى غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أرسل الأردن، الأحد، 105 شاحنات من المواد الغذائية إلى غزة ، واصفا بأن القافلة التي ستدخل إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، بـ"الأكبر حجما" منذ بدء الحرب الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكرت الهيئة الخيرية الهاشمية "سيّر الأردن، اليوم الأحد، 7 أبريل 2024 بالتنسيق والتعاون بين القوات المسلحة والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات جديدة لأهلنا في غزة، ليصار إلى توزيعها من خلال الجهات المعنية في القطاع".

وأشارت أن "هذه القافلة تعدّ الأكبر حجما منذ بدء الحرب على قطاع غزة تتكون من 105 شاحنات".

وأضافت بأن القافلة "تضم مواد غذائية أساسية من بينها الأرز والطحين، جرى تجهيزها والبدء بإرسالها إلى الأشقاء في قطاع غزة لتصل قبيل عيد الفطر المبارك".

وتابعت "هذه القافلة سيتبعها عدد من القوافل المماثلة ضمن خطة لزيادة عدد القوافل البرية الموجهة إلى غزة".

وأوضحت أن "الهدف مضاعفة المساعدات المرسلة من خلال الجسر البري الإغاثي المستدام لإيصال المساعدات وإدخالها عبر معبر كرم أبو سالم لأكبر عدد ممكن من أهلنا في غزة".

ويتم إرسال القوافل البرية من الأردن عبر جسر الملك حسين، وهو أحد المعابر الحدودية التي تربط المملكة بالضفة الغربية.

ويرتبط الأردن مع إسرائيل بثلاثة معابر هي: الشيخ حسين (نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي) وجسر الملك حسين (النبي من جانب إسرائيل) ووادي عربة (إسحاق رابين من جهة إسرائيل).

ولفتت الهيئة في بيانها إلى أن الجيش الأردني منذ بدء "العدوان" الإسرائيلي على القطاع، قد أرسل 460 شاحنة، ونفذت 72 إنزالا جويا أردنيا، و153 إنزالا جويا مشتركا، و48 طائرة مساعدات إغاثية أُرسلت عبر مطار العريش الدولي في مصر.

المصدر : وكالات