تيننتي: لا حل عسكرياً بين لبنان وإسرائيل واتساع الصراع سيكون مدمراً

أشار المتحدث باسم اليونيفل أندريا تيننتي الى أن الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية مقلق منذ 6 شهور، وشهدنا مؤخرا تصعيدا في مدى النيران على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

واوضح تيننتي في حديث لقناة الحدث: "نخشى من امتداد الاشتباكات بين لبنان وإسرائيل إلى حرب و نحتاج التزاما من كل الأطراف بالقرار 1701، ولا حل عسكريا بين لبنان وإسرائيل واتساع الصراع قد يكون مدمرا".

وتابع تيننتي: "نحن بحاجة لتفادي كل العناصر التي تؤدي إلى تفجر الصراع بين إسرائيل ولبنان، وعلينا أن نفهم بأن القلق من اتساع رقعة الصراع يبقى قائما ونحن على اتصال مع الجيش الإسرائيلي والسلطات اللبنانية".

وأضاف: "وجهنا رسائل إلى الجيش اللبناني ونقلت لاحقا إلى حزب الله ولا علاقة مباشرة لنا مع الحزب والجانبان اللبناني والإسرائيلي انتهكا القرار 1701 وترتيبات الخط الأزرق، وهناك حاجة لتعزيز قدرات الجيش اللبناني ومازلنا نحقق في أسباب الانفجار الذي لحق بموقعنا ونرجح أنه كان لغما ".