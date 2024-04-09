افاد المرصد السوري بتصفية 8 عناصر من "الحرس الثوري" في مقر لهم قرب الميادين شرق سوريا. واشار المرصد الى ان مسلحين مجهولين هاجموا مقرا للحرس الثوري قرب مدينة الميادين وقتلوا 8 ذبحا بالسكاكين.

كانت هذه تفاصيل خبر المرصد: تصفية 8 عناصر من "الحرس الثوري" ذبحا بالسكاكين في مقر لهم قرب الميادين شرق سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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