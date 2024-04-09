أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها "دكّت تجمعًا للآليات الصهيونية المتوغلة على تخوم حي الشجاعية شرق مدينة غزة بـ18 قذيفة هاون".

كانت هذه تفاصيل خبر "القسام" أعلنت دك تجمعًا لآليات إسرائيلية المتوغلة على تخوم حي الشجاعية شرق غزة بـ18 قذيفة هاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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