شكرا لقرائتكم خبر عن تنزانيا.. مقتل 15 شخصًا إثر فيضانات مفاجئة خلال أسبوع واحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 15 شخصاً على الأقل مصرعهم إثر فيضانات مفاجئة ناجمة عن الأمطار الغزيرة المستمرة التي شهدتها أجزاء مختلفة في تنزانيا خلال الأيام السبعة الماضية.

ودعت الشرطة التنزانية أمس الآباء والأولياء إلى حماية أطفالهم من الأمطار المستمرة التي ما زالت تؤدي إلى عواقب وخيمة. فيضانات روسيا من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الطوارئ، أن أكثر من 10400 منزل في أنحاء روسيا غمرتها المياه.

وعن أسباب ذلك، أشارت إلى أن ذوبان الثلوج بسرعة أدى إلى ارتفاع منسوب المياه في بعض أكبر الأنهار في أوروبا.