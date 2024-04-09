موظف أمريكي في Binance: غير متهم بغسل الأموال في نيجيريا

ياسر رشاد - القاهرة - مثل مسؤول تنفيذي أمريكي في أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم ، Binance ، أمام المحكمة في نيجيريا للدفع بأنه غير مذنب في غسل الأموال.

بورصة للعملات المشفرة في العالم

كما نفى تيغران غامباريان تهمة العمل دون ترخيص في جلسة الاستماع في أبوجا، وقد تم حبسه احتياطيا حتى وقت لاحق من هذا الشهر.

وكان غمباريان قد اعتقل لدى وصوله إلى نيجيريا قبل ستة أسابيع. وهو رئيس وحدة الامتثال للجرائم المالية في الشركة.

ومنذ ذلك الحين، فر زميله التنفيذي في باينانس، نديم أنجاروالا، الذي اعتقل أيضا، من البلاد.

تلقي السلطات النيجيرية باللوم على شركة العملات المشفرة لتقويض العملة الوطنية ، النايرا.

وفي فبراير/شباط، قبض على المواطن الأمريكي تيغران غامباريان، مع زميله نديم أنجاروالا، الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والكينية.

وجاء اعتقالهم في الوقت الذي اتهمت فيه نيجيريا بينانس بالوقوف وراء الاضطرابات الاقتصادية في البلاد.

وقبل أسبوعين، هرب أنجاروالا من الحجز ولا يزال مكان وجوده مجهولا.

ورفض غمباريان، أمس الاثنين خمس تهم بغسل الأموال رفعتها ضده لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا.

وبعد جلسة الاستماع، نقل إلى مركز كوجي الإصلاحي، وهو سجن في العاصمة أبوجا. وكان المركز يحتجز في الماضي سجناء تتراوح أعمارهم بين الجهاديين والسياسيين.

وكان السيد غمباريان والسيد أنجاروالا قد اعتقلا في مكان مجهول.

وفي بيان صدر بعد جلسة يوم الاثنين، قالت يوكي، زوجة غامباريان: "أشعر بالحزن الشديد لأن زوجي البريء يتم إرساله إلى سجن يضم إرهابيين وقتلة معروفين... من غير المقبول أن هذه هي الطريقة التي يعاملون بها رجلا بريئا تماما".

وقال متحدث باسم باينانس إن التهم الموجهة إلى غمباريان "لا أساس لها".

وقالوا لبي بي سي: "نشعر بخيبة أمل عميقة لأن تيغران غامباريان، الذي لا يملك سلطة صنع القرار في الشركة، لا يزال محتجزا".

اتهمت EFCC Binance - التي يفهم أنها واحدة من أكثر منصات العملات المشفرة شعبية في نيجيريا - إلى جانب السيد Gambaryan والسيد Anjarwalla ، بغسل 35.4 مليون دولار (28 مليون جنيه إسترليني).

في فبراير، تم اعتقال السيد غامبارايان، المسؤول عن الامتثال للجرائم المالية في Binance، والسيد Anjarwalla، وهو المدير الإقليمي ل Binance في أفريقيا، بعد وصولهما إلى نيجيريا لحضور اجتماعات لمناقشة عمليات المنصة في البلاد.

وأمرت باينانس في وقت لاحق من ذلك الأسبوع بدفع غرامة قدرها 10 مليارات دولار (8 مليارات جنيه إسترليني).

اتهمتها الحكومة بالمضاربة على العملة وتحديد أسعار الصرف ، مما أدى إلى السقوط الحر للعملة المحلية ، النايرا.

وقد أثار ضعف النايرا، إلى جانب تضخم أسعار الغذاء وارتفاع تكاليف المعيشة، أزمة اقتصادية في نيجيريا.

Binance ليست وحدها - فقد قامت السلطات النيجيرية بتضييق الخناق على منصات العملات المشفرة بشكل عام بسبب مزاعم بأنها تستخدم لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

بالإضافة إلى تهم غسل الأموال ، تواجه Binance والمديرين التنفيذيين أيضا أربع تهم بالتهرب الضريبي ، رفعتها دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS).

وبعد فرار أنجاروالا من البلاد، قالت السلطات النيجيرية إنه هرب "بجواز سفر مهرب"، لكن مصدرا عائليا قال إنه غادر "بوسائل قانونية".

وقالت نيجيريا إنها "تعمل مع الإنتربول لإصدار مذكرة توقيف دولية بحق المشتبه به".