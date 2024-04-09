اعتقال أعضاء فرقة أوغندية بتهمة "إهانة" موسيفيني

ياسر رشاد - القاهرة - ألقي القبض على ثمانية أعضاء في فرقة موسيقية أوغندية، لشكويتهم من أن خطاب الرئيس في نهاية الأسبوع كان طويلا جدا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

فرقة موسيقية أوغندية

واعتبرت الشكوى التي قدمها أحد أعضاء الفرقة إهانة للرئيس يوري موسيفيني الذي كان يتحدث خلال احتفالات الذكرى الـ 50 لزواج رئيس الوزراء السابق أماما مبابازي وزوجته جاكلين مبابازي مساء السبت.

وكان أعضاء فرقة كرين بيرفورمرز يتحدثون بلغة رونيانكولي المحلية، وفقا لمصادر أمنية، حسبما ذكر موقع شبكة راديو أوغندا الإخباري المملوك للقطاع الخاص.

وأضاف التقرير أن أعضاء الفرقة قالوا "Rutabandana Waturusya Rugahamuzindaro" ، والتي تترجم بشكل فضفاض إلى "فوق مكبر الصوت ، نحن متعبون ، اترك الميكروفون".

ويقال إن الموسيقيين محتجزون في مركز شرطة كمبالا المركزي.

وقد وجهت إليهم تهمة إهانة الرئيس، وفقا لملفات المحكمة التي اطلعت عليها وسائل الإعلام المحلية.

ولم تعلق الفرقة ولا الشرطة على الأمر.

في أوغندا، يبلغ معدل انتشار حمل المراهقات نسبة مذهلة تبلغ 25%، مما يجعلها من بين أعلى المعدلات في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.

وتحدث العديد من حالات الحمل هذه بين الفتيات اللاتي ينبغي عليهن الالتحاق بالمدارس ولكنهن غالباً ما يواجهن عقبات في إعادة الالتحاق بالمدارس حتى عندما تسمح السياسات بذلك.

لنتأمل هنا قصة فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً تعيش في مستوطنة بيدي بيدي في شمال أوغندا. على الرغم من صغر سنها، إلا أنها تجمع بين تعليمها ومسؤوليات كونها أمًا جديدة.

وأخذت فترات راحة أثناء الفصل لإرضاع طفلها، وفقدت ما يقرب من عام من الدراسة.

ومع ذلك، وبدعم من مدرستها وعائلتها، فهي مصممة على مواصلة تعليمها.

تلبي مدرستها احتياجاتها، مما يسمح لها بحضور الفصول الدراسية مع رعاية طفلها أيضًا.

وقد مكنها هذا الاهتمام الشخصي من الاستعداد لامتحانات السنة الأخيرة من الصف السابع الابتدائي هذا العام تلعب عائلتها، وخاصة والدتها، دورًا حاسمًا في دعم تعليمها من خلال رعاية الطفل أثناء وجودها في المدرسة.

ولسوء الحظ، فإن حمل المراهقات منتشر في أوغندا، وخاصة في المناطق الفقيرة مثل الشمال حيث يقيم العديد من مجتمعات اللاجئين. ويعزو الخبراء هذا الاتجاه إلى نقص الرعاية الأبوية، وعدم كفاية التعليم، وعدم كفاية التدابير الوقائية.

تؤكد فيفيان كيتيو، مديرة مركز الحمل التابع لوزارات واكيسا، على أهمية مشاركة الوالدين في معالجة الحمل في سن المراهقة.

وتشير إلى أن المدارس لا يمكنها أن تتحمل وحدها مسؤولية رعاية الأطفال؛ يجب على الآباء الانخراط بنشاط في حياة أطفالهم.

ومن الناحية الثقافية، يُتوقع من الآباء أن يتحملوا المسؤولية عن أطفالهم، ولكن بدون إنفاذ قانوني، غالبا ما يقع العبء على الأمهات الشابات وأسرهن.

وفي حين تسمح سياسة الحكومة للفتيات الحوامل بالالتحاق بالمدارس، فإن نسبة كبيرة منهن تنسحب من المدرسة بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك الزواج المبكر الذي يفرضه الآباء.

تشكل العودة إلى المدرسة تحديات للأمهات المراهقات. يعبر المعلمون عن مخاوفهم بشأن الانقطاعات أثناء الدروس حيث يجب على الأمهات تلبية احتياجات أطفالهن.

بالإضافة إلى ذلك، تواجه الأمهات المراهقات السخرية والتمييز من أقرانهن، مما يساهم في ارتفاع معدلات التسرب من المدارس.