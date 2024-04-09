الرئيس الرواندي يلتقي رئيس الوزراء البريطاني لبحث طلبات اللجوء

ياسر رشاد - القاهرة - التقى الرئيس الرواندي بول كاغامي،رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، لبحث طلبات اللجوء في رواندا.

طالبو اللجوء

ويأتي الاجتماع وسط خطة حكومة المملكة المتحدة المتوقفة لإرسال بعض طالبي اللجوء في رحلة باتجاه واحد إلى رواندا وتقارير في وسائل الإعلام البريطانية تفيد بأن المساكن في كيغالي المحددة للخطة قد تم بيعها.

ووقعت بريطانيا ورواندا اتفاقا قبل عامين تقريبا يقضي بإرسال المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا حيث سيبقون بشكل دائم.

واجه الاتفاق تحديات قانونية متعددة وصراعا متبادلا في البرلمان البريطاني.

سيتم منح المهاجرين، الذين رفضت المملكة المتحدة طلبات لجوئهم 3,000 جنيه إسترليني (3,800 دولار) للانتقال إلى رواندا.

لدى المملكة المتحدة، بالفعل خطة تدفع لطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم للعودة إلى بلدانهم الأصلية.

لكن الإجراء الجديد يستهدف أولئك الذين لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم الأصلية، حسبما ذكرت الصحافة المحلية.

والأموال النقدية مقابل الانتقال إلى رواندا ،هي مجرد مخطط آخر في خطة رئيس الوزراء ريشي سوناك الطموحة لوقف الهجرة غير النظامية، ولا يحل ذلك محل خطة ترحيل الوافدين غير الشرعيين إلى رواندا، التي عرقلتها المحاكم بسبب مخاوف بشأن سلامة الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

ولتفادي مخاوف المحكمة، قدمت الحكومة مشروع قانون يسعى إلى تصنيف رواندا بلدا آمنا.

وفي الأسبوع الماضي، تعرض التشريع المقترح لانتكاسة كبيرة بعد أن أقر مجلس اللوردات خمسة تعديلات، والتي إذا تم التصديق عليها، ستجعل من الصعب على مجلس العموم إعلان رواندا "آمنة" وستتطلب من الحكومة الامتثال للقانون المحلي والدولي.

ويجبر مشروع القانون القضاة على اعتبار رواندا بلدا آمنا ويمنح الوزراء سلطة تجاهل أجزاء من قانون حقوق الإنسان.

ولقبولها استقبال المرحلين، حصلت كيغالي حتى الآن على 300 مليون دولار من لندن.

بعد العديد من القضايا القضائية والاحتجاجات الدولية ، لم تقلع أي رحلات ترحيل بموجب الصفقة التي تم إبرامها في أبريل 2022.

وتعهد رئيس الوزراء سوناك بالمضي قدما في الخطة.

قالت هيئة مراقبة حقوقية برلمانية، يوم الاثنين، إن خطة الحكومة البريطانية لإرسال بعض طالبي اللجوء في رحلة باتجاه واحد إلى رواندا "تتعارض بشكل أساسي" مع التزامات المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان ، حيث عاد مشروع القانون المثير للجدل للمناقشة في مجلس اللوردات.

يدقق مجلس الشيوخ غير المنتخب في البرلمان في مشروع قانون يهدف إلى التغلب على حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن خطة رواندا غير قانونية.

وأضافت المحكمة في نوفمبر إن الدولة الواقعة في شرق أفريقيا ليست دولة آمنة للمهاجرين.

ينص مشروع قانون سلامة رواندا على أن البلاد آمنة، ويجعل من الصعب على المهاجرين الطعن في الترحيل، ويسمح للحكومة البريطانية بتجاهل الأوامر القضائية الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تسعى إلى منع عمليات الترحيل.

وقالت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان، التي تضم أعضاء من كل من الحكومة وأحزاب المعارضة، في تقرير إن مشروع القانون "يدعو علنا إلى إمكانية انتهاك المملكة المتحدة للقانون الدولي" ويسمح للمسؤولين البريطانيين "بالتصرف بطريقة لا تتوافق مع معايير حقوق الإنسان".

وقالت جوانا شيري، المشرعة عن الحزب الوطني الاسكتلندي، التي ترأس اللجنة، إن مشروع القانون "يخاطر بإلحاق ضرر لا يوصف بسمعة المملكة المتحدة كمؤيد لحقوق الإنسان".

وأشارت : "يهدف مشروع القانون هذا إلى إزالة الضمانات الحيوية ضد الاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق الأساسي في الوصول إلى المحكمة". العداء لحقوق الإنسان هو في جوهره ولا يمكن لأي تعديلات أن تنقذه".

وأوضحت وزارة الداخلية إن خطة رواندا هي حل "جريء ومبتكر" ل "تحد عالمي كبير".

وتابعت في بيان "من الواضح أن رواندا بلد آمن يهتم بشدة بدعم اللاجئين". وتستضيف أكثر من 135,000 طالب لجوء وتقف على أهبة الاستعداد لنقل الناس ومساعدتهم على إعادة بناء حياتهم".