مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمحطة للطاقة الكهرومائية بإيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - روما- (د ب أ)

قتل أربعة عمال على الأقل في انفجار وقع في محطة للطاقة الكهرومائية مقامة فوق خزان مائي بشمالي إيطاليا اليوم الثلاثاء، وفقا لما أعلنته السلطات الإيطالية.

وأعربت السلطات الإيطالية مساء اليوم، عن مخاوفها من احتمال ارتفاع عدد القتلى في المحطة الواقعة على خزان سوفيانا بين مدينتي بولونيا وفلورنسا. وبعد عدة ساعات من الحادث، الذي وقع حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر (1300 بتوقيت جرينتش)، لا يزال ثلاثة عمال في عداد المفقودين، وأصيب خمسة عمال على الأقل بحروق.

وبحسب النتائج الأولية، اندلع حريق أثناء العمل في توربين على عمق حوالي 30 مترا لسبب لا يزال مجهولا حتى الآن، مما أدى إلى الانفجار. ونتيجة للانفجار، دخلت المياه أيضا إلى محطة توليد الكهرباء، بحسب النتائج.

ولم يتأثر السد نفسه، الذي يقع على بعد حوالي كيلومترين من موقع الحادث. وواجهت فرقة الإطفاء صعوبة كبيرة في الوصول إلى موقع الحادث بسبب الدخان الكثيف.

وأفاد عمدة بلدة كامونيانو الصغيرة القريبة، ماركو ماسينارا، أن العمل يجري على التوربينات داخل المبنى. وأضاف أن الحادث وقع تحت منسوب المياه بمستوى سالب تسعة.

وأكدت شركة الكهرباء إينيل، المالكة لمحطة الكهرباء، وقوع الحادث دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتم إرسال فرقة إطفاء بمشاركة أكثر من 40 متطوعا وعدة مروحيات.

وقال كالوجيرو تورتوريتشى ، قائد فرقة الإطفاء الإقليمية في بولونيا، لمحطة إي-تي في التلفزيونية: "هناك الكثير من الدخان. نحن نكافح من أجل الدخول إلى المبنى". وأضاف أن الموقع غمرته المياه أيضا.

وبسؤاله عن السبب، قال تورتوريتشى :"إذا لم يكن من الممكن الوصول إلى مكان الحادث، فمن الصعب التكهن به بطريقة أو بأخرى".

وتقع البحيرة في حديقة إقليمية في جبال الأبينيني على ارتفاع يقل قليلا عن 500 متر فوق مستوى سطح البحر.

وأنشئت عن طريق بناء سد خلال الفترة من 1928 إلى 1932،وتحظى المنطقة أيضا بشعبية كبيرة بين المتنزهين ومحبي رياضة المشي لمسافات طويلة.