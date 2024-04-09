بالصور- حريق يلتهم ورشة خراطة بمنطقة الشادر بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، على حريق اندلع فى ورشة خراطة، بشارع سعد زغلول بجوار السجل المدني، بموقف الشادر بحي غرب أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم أول، يفيد بورود بلاغا من الأهالي، بنشوب حريق داخل ورشة خراطة، بشارع سعد زغلول بجوار السجل المدني، بموقف الشادر بحي غرب محافظة أسيوط.

انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بقسم أول، ليتبين اندلاع حريق بورشة خراطة، بشارع سعد زغلول بجوار السجل المدني، بموقف الشادر بحي غرب محافظة أسيوط، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية أو خسائر في الأرواح، وأسفر عن احتراق محتويات الورشة بالكامل

حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمباشرة التحقيقات.