بالصور.. الانتهاء من تجهيزات صلاة عيد الفطر في كفر الشيخ



محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أنهت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تجهيزات الساحات المخصصة لصلاة عيد الفطر المبارك، وفق توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وجاءت تجهيزات الساحات تحت إشراف مباشر من رؤساء المراكز والمدن وفقًا لتوجيهات وتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بشأن ذلك، وكذا من أجل التنسيق مع إدارات الأوقاف على مستوى مدن ومراكز المحافظة بشأن ترتيب كل ساحة بشأن استقبال المصلين.

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أعلن تجهيز 335 ساحة خلاء لصلاة عيد الفطر المبارك بمدن ومراكز المحافظة.