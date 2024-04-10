10 صور.. الجيزة: إنشاء محور مروري مؤدي للدائري أعلى ترعة المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر في محافظة الجيزة عن استعداد المحافظة لتنفيذ عدد من المشاريع القومية الهامة خلال عام 2023؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المصدر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أن هذه المشاريع لا تزال تتبع مراحل التنفيذ، بتوجيهات ومتابعة دورية من قبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة؛ بهدف استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، وضمان تنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات المحددة لمعايير الجودة المطلوبة.

وتشهد محافظة الجيزة حاليًا، إنشاء محور مروري مؤدي للطريق الدائري أعلى ترعة المريوطية من شارع فيصل حتى كوبري الصحابة، وذلك في إطار توسعة الطريق.

وفي الوقت الحالي أيضًا، تقوم محافظة الجيزة بتطوير وتوسيع طريق المريوطية فيصل حتى الطريق الدائري، وتشمل أعمال التوسعة والتطوير عدة جوانب، منها رصف عدد من الطرق على طول طريق المريوطية فيصل؛ لتحسين جودة الطرق وتوفير بيئة سلسة وآمنة لحركة المرور.

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