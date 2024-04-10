في ليلة العيد .. مصرع 4 أشخاص سقطوا في بئر صرف صحي بالفيوم



محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

شهدت قرية سنرو التابعة لمركز أبشواي واقعة بشعة بعد سقوط أشخاص في بئر للصرف الصحي.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد أسامة أبو طالب مأمور قسم شرطة مركز أبشواى، بمصرع 4 أشخاص بينهم ثلاثة أشقاء في بئر صرف صحي.

انتقل لموقع الحادث اللواء محمود مفتاح مساعد مدير الأمن لقطاع غرب الفيوم، وأشرف على نقل جثث المتوفين لمشرحة مستشفى أبشواي المركزي.

كشفت تحريات الرائد أنور المصري رئيس مباحث أبشواي، تحت إشراف اللواء حسام انور مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، أن المتوفيين الأربعة بينهم ثلاثة أشقاء هم وائل سلامة عبد العزيز – 30 عاما، وشقيقه محمد 32 عاما، وسعيد 34 عاما، وأحمد محمد سنهابي 65 عاما.

وأشارت التحريات، أنه خلال الساعات الساعات الأولى من صباح أول ايام عيد الفطر المبارك، قام المتوفي الأول بإحضار ماكينة لكسح مياه الصرف الصحي من خلال خرطوم كبير، وتوصيله على بئر صرف صحي خاصة بالأهالي، وبعد الانتهاء من عملية شفط المياه انزلقت قدماه داخل بئر للصرف الصحي بعمق 4 أمتار، بسبب ضعف الرؤية.

وأضافت التحريات، أنه بعد سقوط المتوفي الأول، حاول شقيقه إنقاذه، فسقط معه، وعندما حاول الأخ الثالث إنقاذ شقيقيه سقط هو الآخر بجوارهم، وفي محاولة من جارهم الرابع انقاذ الأشقاء الثلاثة سقط هو الأخر معهم ليلقى الأربعة مصرعم.

جرى استدعاء قوات الحماية المدنية، والتي تمكنت من استخراج جثث الأشقاء الثلاثة وجارهم ونقلهم لمشرحة مستشفى أبشواي المركزي.. وأخطرت نيابة المركز والتي تتولى التحقيق.