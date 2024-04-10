اعتقال وزير النفط السابق في فنزويلا على خلفية التحقيق في قضية فساد

أعلن النّائب العام الفنزويلي طارق وليم صعب، اعتقال وزير النّفط السّابق ​طارق العيسمي​، الّذي استقال من منصبه العام الماضي، في إطار التّحقيق بقضيّة فساد في "شركة النّفط الوطنيّة الفنزويليّة" المملوكة للدولة. وأوضح "أنّنا تمكنّا من الكشف عن المشاركة المباشرة للعيسمي، وبالتّالي القبض عليه".

والعيسمي (49 عامًا) كان مساعدًا مقرّبًا للرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، وشغل منصب نائبه بين عامَي 2017 و2018. واستقال العيسمي من منصبه الوزاري في آذار 2023، عقب الكشف عن مخالفات في إدارة الأموال من العمليّات النّفطيّة الّتي كانت تتمّ باستخدام أصول مشفرة.

مع الإشارة إلى أنّ ​فنزويلا​ تملك أكبر احتياطات نفطيّة مؤكّدة في العالم، لكن إنتاجها انخفض من ثلاثة ملايين برميل يوميًّا إلى أقل من مليون، بعد سنوات من سوء الإدارة والعقوبات الأميركيّة المشدّدة.