وسط الهرم .. الملامح الأولى لمحور المنصورية الجديد بـ "الجيزة" - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تواصل محافظة الجيزة أعمال تنفيذ محور المنصورية الجديد الذي يمتد من الطريق الدائري وحتى شارع الهرم وكوبري عز.

ويتمتع هذا المحور بأهمية كبيرة ومميزات عدة، حيث يمتد على مسافة تبلغ 2 كيلومترًا، ويعتبر واحدًا من المسارات والمحاور المرورية المؤدية إلى المناطق السياحية.

وسيساهم هذا المحور في تحسين الصورة الذهنية والبصرية للمحور المروري الهام، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير جميع المقاصد السياحية والمناطق المؤدية لها؛ بهدف استعادة الوجه الحضاري، تزامنًا مع جهود التطوير التي تشهدها المنطقة الأثرية والمحيطة بالمتحف المصري الكبير، مما يعزز من جودة الحياة في المنطقة من جوانب مختلفة من التنمية.

يتميز محور المنصورية بربطه بالطريق الدائري، وهو يعد الرابط بين المنطقة الأثرية والطريق الدائري، حيث يهدف المشروع إلى خلق محور مروري جديد يسهم في تحسين حركة المرور وتسهيل الوصول إلى المناطق السياحية والأثرية.

ويتكون ممشى المنصورية من ثلاثة قطاعات، بدءًا من كوبري عز جنوبًا وحتى مطلع الكوبري الجديد في اتجاه شارع الهرم.

والهدف أيضًا من هذا المشروع، هو إحداث تحسينات في المظهر الحضاري لمدخل المنطقة الأثرية، حيث يعتبر المحور الجديد جزءًا من جهود الحكومة لتجميل وتحسين المداخل والمحاور الرئيسية للمناطق السياحية، وبذلك، يساهم المشروع في تعزيز جاذبية المنطقة الأثرية وجعلها أكثر جاذبية للزوار والسياح، وبالتالي يعزز السياحة ويسهم في تنمية الاقتصاد المحلي.

يتكون ممشى المنصورية من ثلاثة قطاعات، تمتد من كوبري عز جنوبًا وصولاً إلى مطلع الكوبري الجديد في اتجاه شارع الهرم.

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