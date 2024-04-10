الرئيس السيسي يصافح عددا من القيادات وأبناء الشهداء بعد انتهاء صلاة عيد الفطر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد فتحي:



حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مصافحة عددا من أبناء الشهداء والمسؤولين بعد انتهاء صلاة عيد الفطر من مسجد مصر الكبير في العاصمة الادارية الجيدة.

والتقط عددا من أبناء الشهداء الصور مع الرئيس السيسي، بعد انتهاء الصلاة احتفالا بصلاة عيد الفطر المبارك.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل إلى مسجد مصر بالمركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وأقيمت شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد مصر بالمركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس السيسي، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعددٍ من كبار قيادات الدولة.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، تعذر رؤية هلال شهر شوال لعام 2024، بواسطة اللجان الشرعية لاستطلاع الهلال، معلنة أن الأربعاء الموافق العاشر من شهر إبريل لعام 2024، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.