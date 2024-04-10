وزير الخارجية الإيرلندية أعلن عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية في الأسابيع المقبلة

أعلن وزير الخارجيّة الإيرلنديّة مايكل مارتن، أنّ بلاده تعتزم التّحرّك للاعتراف بدولة فلسطينيّة في الأسابيع المقبلة، موضحًا أنّه سيقدّم اقتراحًا رسميًّا للحكومة بشأن الاعتراف بدولة فلسطينيّة، مع اختتام "مناقشات دوليّة أوسع".

وشدّد، في كلمة أمام البرلمان الايرلندي، على أنّه "لا يساورن الشّكّ أحدًا منكم، في أنّ الاعتراف بدولة فلسطينيّة سيحدث"، لافتًا إلى أنّ إرجاء الاعتراف "لم يعد مقنعًا أو يمكن الدّفاع عنه بعد الآن".

وذكر مارتن في وقت لاحق لموقع "جورنال" المحلّي الإخباري، أنّ الاقتراح الرّسمي سيتمّ التّقدّم به "في الأسبوعين المقبلين"، مبيّنًا أنّه خلال الأشهر الستّة الماضية، أجرى مناقشات حول الأمر مع دول أخرى مشاركة في مبادرات سلام.

والشّهر الماضي، أبدى قادة إسبانيا و​إيرلندا​ وسلوفاكيا ومالطا في بيان مشترك، استعدادهم للاعتراف بدولة فلسطينيّة.