انتشال 500 شهيد من مستشفى الشفاء ومدينة خان يونس إثر العدوان الإسرائيلي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انتشلت الطواقم الطبية الفلسطينية على مدار الساعات والأيام الماضية، نحو 500 شهيد من مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة ومدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد تراجع آليات قوات الاحتلال الإسرائيلي من المحاور الرئيسية في قطاع غزة.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني وفرق الإسعاف بانتشال 409 شهداء من مستشفى الشفاء ومحيطه، بعد المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال حصارها وقصفها للمستشفى على مدار أسبوعين، مؤكدة أن عمليات البحث عن عشرات الشهداء مستمرة في محيط مستشفى الشفاء.

وفي مدينة خان يونس انتشلت الطواقم الطبية بعد انسحاب قوات الاحتلال من المدنية نحو 90 شهيدًا، وما زالت أطقم الهلال الأحمر الفلسطيني تواصل انتشال المزيد من الشهداء والجرحى من تحت ركام المنازل المدمرة في خان يونس.