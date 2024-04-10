فقدان 5 بحارة ونجاة واحد بعد غرق سفينتهم بموريتانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

فقد 5 بحارة موريتانيين، ونجى واحد بعد غرق السفينة التي كانوا على متنها في عمق البحر التابع لمدينة نواذيبو الموريتانية.

وأوضحت وكالة الأنباء الموريتانية اليوم، أن السفينة التي تتبع لشركة صينية وتحمل الرقم 6002 غرقت البارحة، وعلى متنها طاقم يتكون من 6 بحارة، عثر لاحقًا على أحدهم ناجيُا.

وأضافت أن البحث ما زال جاريًا عن البحارة الخمسة المفقودين ، مرجحة فرضية غرقهم في البحر.