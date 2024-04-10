برحاب المسجد الأقصى..أكثر من 60 ألف مسلم يؤدون صلاة عيد الفطر

ياسر رشاد - القاهرة - في رحاب المسجد الأقصى المبارك.. قام أكثر من 60 ألف مصلٍ، اليوم الاربعاء، بأداء صلاة عيد الفطر المبارك، رغم تضييقات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد شهدت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة تدفقا كبيرا للمواطنين، منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم، للمشاركة في صلاة العيد.

ولفتت دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس إلى أن عددا من المواطنين ممن ابعدتهم سلطات الاحتلال قسرا عن الأقصى، قاموا بأدوء صلاة العيد، في الشوارع المحيطة بالمسجد.

يذكر أن جماعات الهيكل المزعوم تستعد لتنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك، يوم الأحد القادم.

وعلى صعيد أخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائلي، صباح اليوم، ثمانية مواطنين من طولكرم، وهم: رامي الطياح، وبشار الكرمي، وتامر وشقيقه محمد سكر، وفادي العموري، ورامي الزنادي، واحمد الحاج صالح، ومحمد نوفل.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم فجرا، من محورها الغربي، وجابت شوارعها وأحيائها، وتمركزت في الأحياء الجنوبية والغربية والشمالية، كما اقتحمت ضاحية ذنابة وعزبة الجراد شرق المدينة، واعاقت حركة تنقل المواطنين أثناء توجههم الى المساجد لاداء صلاة العيد.