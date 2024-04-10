أيرلندا تعترف بدولة فلسطين خلال أسابيع قليلة.. التفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - في تحرك جديد لصالح الدولة الفلسطينية وشعبها تعتزم أيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين وذلك خلال الأسابيع القليلة القادمة، ويأتي ذلك تنفيذا لما اتفق عليه قادة إسبانيا وأيرلندا وسلوفاكيا ومالطا بشأن القضية الفلسطينية الشهر الماضي.

ووفق لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، فقد قال وزير الخارجية الأيرلندي "مايكل مارتن"، خلال كلمته أمام برلمان بلاده، أن دبلن تعتزم التحرك للاعتراف بدولة فلسطينية في الأسابيع المقبلة، قائلًا:"إنه سيقدم اقتراحا رسميا للحكومة في غضون أسبوعين بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية مع اختتام مناقشات دولية أوسع".

وتابع مارتن:"لا يساور الشك أحدا منكم في أن الاعتراف بدولة فلسطينية سيحدث"، مشيرًا إلى أن إرجاء الاعتراف لم يعد مقنعا أو يمكن الدفاع عنه بعد الآن، منوهًا إلى أنه أجرى خلال الأشهر الستة الماضية مناقشات حول الأمر مع دول أخرى مشاركة في مبادرات سلام، أسفرت عن إعراب قادة إسبانيا وأيرلندا وسلوفاكيا ومالطا، في بيان مشترك، استعدادهم للاعتراف بدولة فلسطينية.

وفي نفس السياق، قال مارتن أنه ليس لديه أدنى شك في أن هناك جرائم حرب قد ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، معبرًا عن إدانته الشديدة للقصف المستمر لأهالي قطاع غزة.

وشدد أن الاعتراف بدولة للفلسطينيين يمكن أن يكون حافزا لمساعدة سكان غزة والضفة الغربية، كما أنه يعد تعزيزا لمبادرة السلام العربية.

وكانت أيرلندا أعلنت منذ فترة طويلة، أنه ليس لديها أي اعتراض من حيث المبدأ على الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية، إذا كان هذا سيساعد في عملية السلام بالشرق الأوسط، لكن الحرب في غزة أعطت هذه القضية قوة دفع جديدة.

يشار إلى أن وكالة الأنباء الفلسطينية أعلنت اليوم حصيلة الشهداء موضحة أن الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد 33,360 مواطنا، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75,993 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.