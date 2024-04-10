الخامنئي: إسرائيل أخطأت في الهجوم على القنصلية الإيرانية ويجب أن تعاقب

أكد المرشد الإيراني السيد على الخامنئي، أن "الكيان الصهيوني لم يكف عن قتل آلاف الفلسطينيين من النساء والأطفال في رمضان، وأميركا وبريطانيا هما دولتا استكبار وظلم والأحداث في غزة أظهرت ذلك حتى داخل تلك الدول وأنها حضارة مبنية على الشر".

ولفت الخامنئي، خلال خطبة صلاة عيد الفطر، الى أن "من أصموا آذان العالم بشعار حقوق الإنسان لم نسمعهم أمام أكثر من 30 آلف شهيد فلسطيني"، مشدداً على أن "الهجوم على القنصلية الإيرانية في سوريا هو هجوم على أرض إيرانية، والكيان الصهيوني أخطأ في الهجوم على القنصلية الإيرانية ويجب أن يعاقب".