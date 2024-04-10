حجار: مسؤول فرنسي كشف أن مصير السوريين في لبنان سيكون مماثلًا لمصير اللاجئين الفلسطينيين

أشار وزير الشّؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال ​هيكتور حجار​، إلى أنّ "الموضوع الأمني للنازحين السوريين هو في يد الأجهزة العسكريّة والأمنيّة لا في يد الحكومة، وبالنّسبة إلى ما خصّ موقفي حول الإجراءات المطلوبة، فقد قلتُ ما قلته مرارًا وهو معروف".

وأوضح، في حديث لصحيفة "الجمهوريّة"، أنّ "ما قلته هو أنّ الأوروبيّين أبلغوني خلال جولتي الأوروبيّة الأخيرة، بخفض سقف المساعدات الماليّة للنّازحين السّوريّين المقيمين في ​لبنان​، وأنّ مسؤولًا فرنسيًّا في ​الاتحاد الأوروبي​ كشف أنّ مصير السّوريّين في لبنان سيكون مماثلًا لمصير ​اللاجئين الفلسطينيين​، وعلينا كلبنانيّين أن ننسى الحدود الّتي رسمتها ​فرنسا​ و​بريطانيا​، فـ"سايكس ـ بيكو" يُعاد رسمه في المنطقة مع تغيير ديموغرافي في لبنان!".