أكّد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي باللغة الفاسية، أنه "إذا شنت إيران هجوما من أراضيها سترد إسرائيل في داخل إيران".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الإسرائيلي: إذا هاجمتنا إيران من أراضيها سيكون ردنا داخل بلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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