شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء أكثر من 96 ألف شخص في قازاخستان بسبب الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

فيضان نهر أورال

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الطوارئ في قازاخستان اليوم الأربعاء إنه تم إجلاء ما يربو على 96 ألف شخص في البلاد منذ بدء الفيضانات التي ألحقت أضرارا بالمناطق الغربية والشمالية والوسطى والشرقية.فيما ذكرت وكالة تاس للأنباء اليوم الأربعاء، نقلا عن السلطات في منطقة أورينبورج في روسيا، إن عدد من تم إجلاؤهم بسبب الفيضانات في المنطقة ارتفع إلى 7700 شخص.وقال مسؤولون اليوم الأربعاء إن المياه غمرت أكثر من 300 منزل في مدينة أورينبورج بعد أن ارتفع منسوب مياه نهر أورال نصف متر عن نقطة الفيضان.فيما تسبب ذوبان الثلوج في جبال أورال في أسوأ فيضانات منذ عقود.