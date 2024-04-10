الجيش الروسي يدمر 4 حافلات تقل مشاة للقوات المسلحة الأوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن طاقم نظام "فاغوت" الصاروخي المضاد للدبابات التابع لمجموعة "دنيبر" الروسية دمر أربع حافلات مع مشاة تابعة للجيش الأوكراني على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر في مقاطعة خيرسون.

وأشارت الدفاع إلى أن وحدات الاستطلاع لاحظت حركة في الخنادق على الخط الأمامي على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر.

وقالت الدفاع: "عندما ظهرت في الأفق حافلات صغيرة على متنها قوميون أوكرانيون، تم اتخاذ قرار بتوجيه ضربة من منظومة صواريخ "فاغوت" المضادة للدبابات. تحرك طاقم الوحدة على الفور إلى موقع الإطلاق، وأطلقوا الصواريخ الموجهة على الأهداف المحددة ودمروها بإصابات دقيقة".

وفقا لوحدات الاستطلاع والمراقبة، تم تدمير أربع مركبات مع مشاة العدو، ونتيجة لذلك، تم إحباط محاولة لتناوب وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية.

ووفقا للدفاع، فإنه بعد إصابة الأهداف، قام الطاقم على الفور بتغيير موقعه لتجنب الرد على النيران.

كما أفادت وزارة الدفاع في اليوم السابق، بأن وحدات من مجموعة "دنيبر" أطلقت النار على أفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 65 واللواء البحري 35 في مناطق رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه وإيفانوفكا في مقاطعة خيرسون.

وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 75 من الأفراد العسكريين ومركبات المشاة القتالية وخمس شاحنات صغيرة ومدفعين من طراز "غفوذديكا"، كما تم تدمير مستودع للطائرات دون طيار.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بأن القوات الجو-فضائية الروسية استهدفت مصنع خاركوف لإصلاح وإنتاج الطائرات المسيرة بقنابل "فاب".

وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "تم استهداف مصنع خاركوف لإصلاح الطائرات الواقع في حي "كييف" ( في مدينة خاركوف)، بقذيفتين من طراز "فاب"، وبحسب المعطيات الأولية كانت الإصابة مباشرة".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكري

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.