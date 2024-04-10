رئيس الوزراء الإسباني: الاعتراف بدولة فلسطينية مصلحة جيوسياسية لأوروبا

أشار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أمام النواب الإسبان، الى أن "الاعتراف بدولة فلسطينية مصلحة جيوسياسية لأوروبا". وأكد سانشيز، أن "إسبانيا مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية من دون أن يحدد موعدا لذلك"، مشدداً على أن رد إسرائيل غير المتناسب بتاتا في قطاع غزة على هجوم حماس في 7 تشرين الأول، يهدد استقرار الشرق الأوسط والعالم بأسره".

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