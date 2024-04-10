الخارجية الصينية: نرفض أي انتقاد أو ضغط بشأن علاقتها بروسيا

أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ رفضها "أي انتقاد أو ضغط بشأن علاقتها بروسيا بعدما حذرت واشنطن من انها ستحمّل بكين المسؤولية في حال حققت موسكو مكاسب ميدانية في أوكرانيا".

وذكرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، أنه "يحق للصين وموسكو الانخراط في تعاون اقتصادي وتجاري طبيعي"، مضيفة "يجب عدم التدخل في تعاون كهذا. ولا تقبل الصين كذلك أي انتقاد أو ضغط".