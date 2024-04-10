إسبانيا تعلن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين .. التفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - انضمنت أسبانيا للدول الغربية التي تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك بعد مرور ستة أشهر على العدوان الصهيوني الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة وحرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في كلمة أمام مجلس النواب الإسباني، اليوم الأربعاء، أن "الأسرة الدولية لا يمكنها أن تساعد الدولة الفلسطينية ما لم تعترف بوجودها"، مضيفًا أن اعترافا كهذا يندرج في إطار "المصلحة الجيوسياسية لأوروبا" وإسبانيا "مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية" من دون أن يحدد موعدا لذلك.

وكان سانشيز قال في تصريحات أدلى بها لصحفيين رافقوه مؤخرًا خلال جولة في الأردن والسعودية وقطر، إن إسبانيا تعتزم القيام بذلك بحلول نهاية يونيو.

فيما شدد رئيس الوزراء الإسباني على أن رد إسرائيل "غير المتناسب بتاتا" في قطاع غزة، "يقوّض عقودا من القانون الإنساني الدولي ويهدد بزعزعة استقرار الشرق الأوسط وبالتالي العالم بأسره".

يشار إلى أن أبدى قادة إسبانيا وأيرلندا وسلوفاكيا ومالطا الشهر الماضي، في بيان مشترك استعدادهم للاعتراف بدولة فلسطينية.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية بيلار أليغريا، يوم الثلاثاء، إن سانشز سيلتقي في الأيام المقبلة رؤساء حكومات عدد من الدول بينها النرويج والبرتغال، للحديث مرة أخرى عن "ضرورة المضي قدما باتجاه الاعتراف بفلسطين".

وفي سياق متصل أعلنت أيرلندا اعتزامها للاعتراف بدولة فلسطين وذلك خلال الأسابيع القليلة القادمة، ويأتي ذلك تنفيذا لما اتفق عليه قادة إسبانيا وأيرلندا وسلوفاكيا ومالطا بشأن القضية الفلسطينية الشهر الماضي.

ووفق لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، فقد قال وزير الخارجية الأيرلندي "مايكل مارتن"، خلال كلمته أمام برلمان بلاده، أن دبلن تعتزم التحرك للاعتراف بدولة فلسطينية في الأسابيع المقبلة، قائلًا:"إنه سيقدم اقتراحا رسميا للحكومة في غضون أسبوعين بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية مع اختتام مناقشات دولية أوسع".

وتابع مارتن:"لا يساور الشك أحدا منكم في أن الاعتراف بدولة فلسطينية سيحدث"، مشيرًا إلى أن إرجاء الاعتراف لم يعد مقنعا أو يمكن الدفاع عنه بعد الآن، منوهًا إلى أنه أجرى خلال الأشهر الستة الماضية مناقشات حول الأمر مع دول أخرى مشاركة في مبادرات سلام، أسفرت عن إعراب قادة إسبانيا وأيرلندا وسلوفاكيا ومالطا، في بيان مشترك، استعدادهم للاعتراف بدولة فلسطينية.