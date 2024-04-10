مفتي حاصبيا: ما بال الحكام المتحكمين برقابنا في هذا البلد لا يهز لهم جفن لما يحصل في مناطقنا؟

سأل مفتي حاصبيا ومرجعيون الشيخ حسن دلي، "ما بال الحكام المتحكمين برقابنا في هذا البلد لا يهز لهم جفن لما يحصل في مناطقنا؟ تدمر البيوت ويسقط الشهداء وتحرق المزروعات وجاع الناس ولا حياة لمن تنادي، فما بال المسؤولين فقدوا ذرة من الضمير ام صمت آذانهم وخرست السنتهم".

ولفت دلي، خلال خطبة عيد الفطر في مسجد الفاروق في شبعا، الى أنه "ستة اشهر مضت ولم نجد اي وجود للدولة او شبه دولة في مناطقنا، لم تبادر وزارات الخدمات الى تقديم ما يلزم لاهلنا ولا حتى ادنى مقومات الصمود والحياة لا بل كانت الدولة واركانها متفرجين،لم يتحرك لديهم حس الانسانية ولا حس المسؤولية".

ودعا الى "التنبه من المغامرة في حياة اهل بلدتنا ومنطقتنا ومن أولى الاولويات ابعاد كأس الموت والخراب عنا وعدم تعريض حياة المدنيين العزل والشيوخ والاطفال والنساء للخطر وان اي تصرف لا مسؤول من قبل من هم مندفعين دون ادراك لما سيحصل فابعاد الكاس المر عن اهلنا وقرانا اولوية دينية وانسانية".

واكد انه "مع تعدد المصائب وتعدد الفواجع تبقى فلسطين قضيتنا ومصيبتنا الاساس التي لا ينبغي لنا تجاهلها ونسيانها، فلسطين التي سالت من اجلها العيون ورخصت في سبيلها المنون".