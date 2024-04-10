بمناسبة عيد الفطر السعيد، قدّم رئيس تجمّع المزارعين في البقاع ابراهيم ترشيشي عبر "الخليج 365" التّهاني، معربًا عن أمله في أن يعمّ السّلام في المنطقة والعالم.
بدوره، أبدى رئيس مجلس قضاء زحلة الثقافي مارون مخول أمله بأن يعمّ السّلام والفرح.
من جهتها، عايدت عضو تجمّع الصّناعيّين في البقاع إيمان المصري اللّبنانيّين بالمناسبة، معبّرةً عن أملها في أن يفرج الله عن أهل الجنوب.
في السّياق، عايد مؤسّس جمعيّة "النّاس للنّاس" عامر صبوري المسلمين بالمناسبة، وتمنّى إعطاء المظلومين حقّهم.
أمّا النّاشط السّياسي فراس أبو حمدان فعايد الجميع بالمناسبة، لا سيّما أهل فلسطين وجنوب لبنان، متأمّلًا في انتخاب رئيس جمهوريّة.
وتمنّى النّاشط علاء الشمالي أن يكون العيد المقبل عيد إنجازات للبلد، على أمل أن تنتظم أعمال مؤسّسات الدّولة.
كما عايد أمين البقاع الأوسط في حزب "البعث العربي الاشتراكي" حسين ديب صالح اللّبنانيّين، وطالب بالمناسبة بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة قويّة تخدم المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر شخصيات بقاعية قدّمت عبر "النشرة" التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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