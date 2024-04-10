"النشرة": قصف إسرائيلي على  أطراف العديسة خلال مراسم افتتاح مركز الدفاع المدني الجديد

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة العديسة خلال مراسم افتتاح مركز الدفاع المدني الجديد، وإطلاق رشقات رشاشة بإتجاه أحياء بلدة كفركلا جنوب لبنان بعد تجمع اهلي البلدة عند روضة الشهداء".

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