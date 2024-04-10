مفتي النبطية: ندعو الدولة إلى احتضان الجنوبيين النازحين والصامدين والتعويض عليهم

أَمّ مفتي وإمام النبطية ​عبد الحسين صادق​، صلاة ​عيد الفطر​ في جامع الإمام الحسين في النبطية، بحضور حشد من الشّخصيّات والفعاليّات. وألقى خطبةً توجّه فيها إلى "أهالي ​غزة​ وجنوب ​لبنان​ الصّامدين في وجه آلة العدوان الإسرائيلي".

ودعا الدّولة إلى "احتضان الجنوبيّين النّازحين والصّامدين، والتّعويض عليهم جرّاء الخسائر الّتي لحقت بهم نتيجة العدوان الإسرائيلي البربري"، موجّهًا التّحية إلى "شهداء الجنوب من المدنيّين والمقاومين، الّذين شكّلوا خطّ الدّفاع الأوّل عن لبنان".