شي جيبينغ: التدخل الخارجي لن يمنع إعادة توحيد الصين وتايوان

أكد الرئيس الصيني شي جينبيغ لرئيس تايوان السابق ما ينغ جيو، خلال لقاء جمعهما في بكين، أن "التدخل الخارجي"لن يمنع إعادة توحيد الجزيرة مع بر الصين الرئيسي".

وشدد شي، على أن "الاختلافات في الأنظمة لا يمكن أن تغير الحقيقة الموضوعية المتمثلة في أننا ننتمي إلى أمة واحدة وشعب واحد"، مضيفا أن "التدخل الخارجي لا يمكن أن يوقف القضية التاريخية المتعلقة بإعادة توحيدنا".