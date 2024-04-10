اشتداد القتال العنيف في بلدة تجارية بميانمار على الحدود مع تايلاند

محمد اسماعيل - القاهرة - بانكوك - (د ب أ)

تشتد أعمال القتال العنيف في بلدة مياوادي الواقعة على حدود ميانمار مع تايلاند، منذ مساء أمس الثلاثاء، في أعقاب هجوم على معاقل عسكرية شنه تحالف من القوات المتمردة، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية وشهود عيان.

وقد ألحق تحالف ثوري بقيادة "جيش التحرير الوطني لكارين"، وهو الجناح المسلح لـ "اتحاد كارين الوطني"، خسائر فادحة بالفعل بالجيش في المنطقة في مطلع الأسبوع، ويبدو أنهم يقومون الآن بشن هجمات جديدة على مواقع تابعة للجيش.

وقال سو يون نجال، وهو أحد سكان مياوادي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "دخل متمردو كارين والقوات المتحالفة معهم المدينة وسيطروا على جميع المكاتب الحكومية الرئيسية في البلدة".

وأضاف أن الجيش رد من خلال شن غارات جوية وهجمات استهدفت "جيش التحرير الوطني لكارين"، موضحا أنه قد تم إضرام النيران في المباني بمنطقة مياوادي التجارية، في ظل ما تشهده من قتال عنيف.

وقال سو يون إن "عدد القتلى لم يعرف بعد". من ناحية أخرى، أكدت وسائل الإعلام المحلية تلك التقارير.